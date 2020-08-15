Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'de Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor.
Rize'ye toplam değeri 525 milyon TL olan 33 eserin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz
Rize- Artvin Havalimanı hızla devam ediyor, yarın bizzat yerinde inşaatını denetleyeceğim
Son 18 yılda Rize’ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık
Rizeli çiftçilerimize 12 buçuk milyar lira çay üretim desteği sağladık
Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'çay çarşısı' projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız.
Önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar tamamlayacağız.
Rizeli çiftçilerimize 12 buçuk milyar lira çay üretim desteği sağladık
Dün ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik Profesör Doktor Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum
Son 18 yılda, hemşehrilerimizi taşkından korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşaa ettik. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor
Bu yılsonuna kadar da Kalkandere'ye doğal gazı getireceğiz
Biz salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye, ekonomimizi ayağa kaldırmaya, haklarımızı sonuna kadar savunmaya odaklandık
Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız
Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık
Biz, kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine bakarak yolumuza devam edeceğiz