İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2020 Cumartesi / 25 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'de Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık
Güncel

Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'de Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık

Rize'deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Salgının etkilerini azaltmaya, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık' dedi.

15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:12 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:37
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Rize'ye toplam değeri 525 milyon TL olan 33 eserin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz

Rize- Artvin Havalimanı hızla devam ediyor, yarın bizzat yerinde inşaatını denetleyeceğim

Son 18 yılda Rize’ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık 

Rizeli çiftçilerimize 12 buçuk milyar lira çay üretim desteği sağladık  

Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'çay çarşısı' projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız.

Önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar tamamlayacağız.

Rizeli çiftçilerimize 12 buçuk milyar lira çay üretim desteği sağladık

Dün ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik Profesör Doktor Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum

Son 18 yılda, hemşehrilerimizi taşkından korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşaa ettik. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor

Bu yılsonuna kadar da Kalkandere'ye doğal gazı getireceğiz

Biz salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye, ekonomimizi ayağa kaldırmaya, haklarımızı sonuna kadar savunmaya odaklandık

Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız

Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık

Biz, kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine bakarak yolumuza devam edeceğiz

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.