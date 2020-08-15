Başkan Erdoğan: Doğu Akdeniz'de Libya'da haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık

15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:12 - Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 17:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize Toplu Açılış Töreni’nde konuşuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

Rize'ye toplam değeri 525 milyon TL olan 33 eserin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz

Rize- Artvin Havalimanı hızla devam ediyor, yarın bizzat yerinde inşaatını denetleyeceğim

Son 18 yılda Rize’ye 20 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık

Rizeli çiftçilerimize 12 buçuk milyar lira çay üretim desteği sağladık

Rize'nin dünya markası çayı ile turizmi bir araya getirecek 'çay çarşısı' projesi ile şehrimizi yeni bir simgeye kavuşturacağız.

Önümüzdeki yılın Eylül ayına kadar tamamlayacağız.

Rizeli çiftçilerimize 12 buçuk milyar lira çay üretim desteği sağladık

Dün ebedi aleme uğurladığımız üniversitemizin genç, dinamik Profesör Doktor Turan Erdoğan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum



Son 18 yılda, hemşehrilerimizi taşkından korumak için 58 adet taşkın koruma tesisi inşaa ettik. Halen 21 adet taşkın koruma tesisinde inşaat çalışmaları sürüyor

Bu yılsonuna kadar da Kalkandere'ye doğal gazı getireceğiz

Biz salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye, ekonomimizi ayağa kaldırmaya, haklarımızı sonuna kadar savunmaya odaklandık

Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız

Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık

Biz, kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine bakarak yolumuza devam edeceğiz