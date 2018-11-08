Başkan Erdogan: Yalanı en güzel kim söyler dediklerinde düşünmeden cevap verin; Bay Kemal diyin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şehircilik Günü Kapsamında AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında 'Sıfır Atık' projesinin vakfa dönüştürüleceğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Sıfır Atık' projesini bir vakıfa dönüştürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum." dedi.

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: Milyonlarca ağaç diktik. Biz ağaç kesen değil, ağaç diken iktidar olduk. Geldiğimizde 70-75 kişilik sınıflar vardı, şimdi 30'lara düşürdük Bay Kemal. Ya bunu ona anlatmıyorlar ya da anlatıyorlar işine gelmiyor. Yalan bunun en büyük sermayesi. Bundan büyük sermayesi yok. Yalanı en güzel kim söyler dediklerinde düşünmeden cevap verin; Bay Kemal diyin.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

81 vilayetimizden gelen siz Sayın arkadaşlarım ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu toplantıları çok ama çok faydalı görüyorum. Buradaki istişarelerin, soru, cevapların dalga dalga il, ilçe, beldelere yayılacağını umuyorum.

SIFIR ATIK PROJESİNİ VAKFA DÖNÜŞTÜRELİM

'Sıfır Atık' projesini bir vakıfa dönüştürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

31 MART YEREL SEÇİMLERİNDEN DE ALNIMIZIN AKI İLE ÇIKACAĞIMIZA İNANIYORUM

Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin.

Sizlere düşen ülkemizin kalkınması için çalışmak, milletimizle bağımızı güçlendirmektir. 31 Mart yerel seçimlerinden de alnımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum.

Biz, bir coğrafyadan bir başkasına gitmekle kalmamış, gittiğimiz yerleri abad etmişizdir. Gidin Kafkasya'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız. Üstelik ecdadımız sadece şehirler yapmakla kalmamış, onlara ruhlar vererek bize ait hale getirmiştir.

YALAN SÖYLEMEK KILIÇDAROĞLU'NUN EN BÜYÜK SERMAYESİDİR

Milyonlarca ağaç diktik. Biz ağaç kesen değil, ağaç diken iktidar olduk. Geldiğimizde 70-75 kişilik sınıflar vardı, şimdi 30'lara düşürdük Bay Kemal. Ya bunu ona anlatmıyorlar ya da anlatıyorlar işine gelmiyor. Yalan bunun en büyük sermayesi. Bundan büyük sermayesi yok. Yalanı en güzel kim söyler dediklerinde düşünmeden cevap verin; Bay Kemal diyin.

SAHİP OLDUĞUMUZ KADİM MİRASIN HALA TAM ANLAMI İLE FARKINDA DEĞİLİZ

Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. Sahip olduğumuz kadim mirasın hala tam anlamıyla farkında olamadığımızı düşünüyorum. Bu ekip genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla daha çok çalışacak.

İMAR BARIŞI İLE 13 MİLYON KİŞİNİN DEVLET İLE OLAN İHTİLAFINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ

TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşa ederek özel sektöre de örnek olan bir şehircilik hamlesi başlattık. İmar barışı ile 13 milyon kişinin devlet ile olan ihtilafını çözmeye çalışıyoruz. Bu süreçte birilerinin bunu fırsata çevirmesine de göz yummuyoruz.

DOĞALGAZ KULLANIMI İLE HAVA KİRLİLİĞİ ORANI AZALDI

4 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Sıfır Atık projesi hızla yaygınlaşıyor. Doğalgaz kullanımı ile hava kirliliği oranı azaldı. AK Parti'nin icraat listesi gerçekten çok uzun. Bu icraatlarımızı milletimizin zihnine nakış nakış işlemeliyiz. Millet bahçelerini, millet kıraathanelerini yapalım. Biz millet kıraathanesi dedik, onlar kumarhane anladı Milletimize, kendimizi doğru anlatırsak tercihini bizden yana kullanacaktır."

GAP'ı büyük ölçüde tamamlarken onun kadar önemli Konya'daki mavi tünel projesini de hizmete sunduk. 31 Mart 2019 seçimleri hem genel hem yerelde yapılan hizmetleri vatandaşlarımıza anlatmak için büyük fırsattır. Milletim bizi bu yolda hiç yalnız bırakmadı, yine yalnız bırakmayacak. Ben buna inanıyorum.