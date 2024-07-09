İSTANBUL 33°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2024 Salı / 3 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6866
  • EURO
    35,5092
  • ALTIN
    2482.55
  • BIST100
    10864.1
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Başkan Erdoğan duyurdu: Yeni safhaya geçtik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'TÜRKSAT 6A ile uydu üretiminde yeni safhaya geçtik. Yerli, milli haberleşme uydumuz 6A mevcut uyduların yedeklenmesini sağlayacak ve kapasiteyi artıracaktır' dedi.

9 Temmuz 2024 Salı 03:43 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan duyurdu: Yeni safhaya geçtik!
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türksat 6A fırlatma törenine video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:

"Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı az önce uzaya fırlattık. Ülkemiz ve milletimiz açısından yeni bir gurur vesilesine daha hep beraber şahitlik ettik. Ülkemizin uzaydaki istikbali için büyük önem taşıyan 6A projesindeki alt sistemlerin, uydu yer istasyonu ve yazılımların %81'den fazlasını millî imkânlarla Türkiye olarak kendimiz ürettik. 2,5 sene önce uzaya fırlattığımız 5B uydumuzda olduğu gibi 6A'da da SpaceX firmasının Falcon 9 roketini tercih ettik.

ENGELLERE RAĞMEN UZAYDAYIZ

Sayın Elon Musk ve SpaceX firmasıyla çeşitli alanlarda tesis ettiğimiz iş birliğinin güçlenmesinden memnuniyet duyuyoruz. Önüne çıkarılan tüm engellere ve kısıtlamalara rağmen ülkemiz uzaydaki varlığını artırıyor.

YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİK

Millî Uzay Programımızdaki ana hedeflerimizden biri olan ilk insanlı uzay misyonumuzu kısa süre önce gerçekleştirdik. Türksat 6A'yla uydu üretiminde yeni bir safhaya geçmiş bulunuyoruz. 6A'yla birlikte Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da ciddi manada artacağına inanıyoruz.

MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR

Ayrıca Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen bir ülke konumuna yükselecek. Teknoloji ve tecrübe kazanımı sayesinde ülkemiz, uydu ve bileşenlerinin tasarım ve üretiminde pazar payına sahip olacak. Haberleşme uyduları gibi kritik öneme sahip teknolojilerin dışa bağımlı olmadan üretilmesi millî güvenliğimiz açısından da büyük önem arz ediyor. Türksat 6A uydumuzun ülkemiz için, milletimiz için, televizyon yayıncılığımız için hayırlara vesile olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

HABERİN VİDEOSU

Uzayda Türk çağı TÜRKSAT 6A uzaya fırlatıldı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.