Başkan Erdoğan, EFES-2026 Tatbikatı'nda konuştu: Türk ordusu küresel barışın güvencesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci gününde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

* Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, dost ve müttefik ülkelerin kıymetli temsilcileri, kahraman Mehmetçiğimiz, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir yanında ve yurt dışında fedakârca görev yapan güvenlik güçlerimizin her birine ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.

* Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı birleşik, müşterek ve kapsamlı tatbikatlarından biri olan Efes-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki tatbikatımıza da kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden 1300'ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Misafirlerimizin her birine Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum.

* Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız başta olmak üzere ordumuzun her bir mensubunu; ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen her Mehmetçiğimize her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

* Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes Tatbikatı'nı; Malazgirt'ten 10 yıl sonra, 1081'de Çaka Bey'in fethettiği, döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz.

* Türk ordusu kendi milletinin, vatanının hafızasını ve mefkuresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkuresini taşımaktadır.

* Türk ordusu istiklalin ordusudur. Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş, aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir.

* Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir.

* Yüksek teknolojili yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı, planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, bütün bunların arkasındaki stratejik akılla EFES Tatbikatı bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var.

"YENİ GÜVENLİK MİMARİSİNE İHTİYAÇ VAR"

* Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz.

* Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.

* Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz.

* Savunma sanayinde karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklarla, Türkiye'yi bu fırtınalı sulardan sahili selamete çıkarmak istiyoruz.

* Gazze'de, Lübnan'da çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında insanlığın müşterek değerlerini savunmaya devam edeceğiz.

* Mehmetçik diğer tüm hasletlerinin yanı sıra dostluğundan emin olunan kuvvet demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz.