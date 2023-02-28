Başkan Erdoğan Elbistan'daki konteyner kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve faaliyetleri yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile geldiği Elbistan'da yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARLA SOHBET ETTİ

Konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan, çocuklarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.