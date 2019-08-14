İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonla görüştü.

Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.