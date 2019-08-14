Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'yla görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonla görüştü.
Görüşmede Erdoğan ve Widodo, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.
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