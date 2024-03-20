Başkan Erdoğan: Enflasyon düştükçe olumlu getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize yansıtacağız

Başkan Erdoğan, partisinin 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Isparta'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, "Selçuklu'nun yoldaşı, Osmanlı'nın gözde şehri, Cumhuriyet'imize giden yolda İstiklal Mücadelemizin mihmandarı Isparta, Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da öncülük ediyor." diye konuştu.

"Karşıda güzel dururken kime gönül vermeli" şeklindeki türkü sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Karşıda Isparta dururken, karşıda sizler dururken elbette sizden başkasına gönül vermek olmaz." ifadesini kullandı.

Ispartalıların 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde milletvekilliğinde yüzde 55,5, cumhurbaşkanlığında yüzde 58 oy oranıyla gönüllerinin kendilerinden yana olduğunu gösterdiğini, kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Erdoğan, Ispartalılara sevgi ve vefaları için teşekkür etti.

Isparta'dan aldıkları güçle, şevkle, heyecanla Türkiye Yüzlılı'nın inşası yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz geçtiğimiz yılın mayıs seçimlerini 6 Şubat depremlerinin acısı eşliğinde gerçekleştirmiştik. Milletimiz depremde sergilediği birliği, beraberliği, kardeşliği hamdolsun sandıkta da sürdürdü. Türkiye, son 10 yıldır terörden darbe girişimine, salgından bölgemizdeki çatışmalara kadar ardı arkası kesilmeyen nice sınamalara maruz kaldı. Asrın felaketi bu depremler, üzerimizdeki yükü daha da artırdı fakat şu anda geldiğimiz noktada yerel yönetim seçimlerine gidiyoruz. Bugün de hayat pahalılığıyla ve onun bir sonucu olan sabit gelirli insanlarımızın refah kaybıyla sınanıyoruz. Allah'ın izniyle bunların da üstesinden geleceğiz. Uyguladığımız programın sonuçlarını bu yılın ikinci yarısından itibaren görmeye başlayacağız."

Genel ekonomik göstergelerin gayet iyi, milli gelir, istihdam, üretim ve ihracatın tarihin en yüksek seviyesinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Enflasyon düştükçe ekonomideki bu olumlu tablonun getirilerini çalışanlarımıza ve emeklilerimize daha iyi yansıtma imkanı bulacağız. Bunun dışındaki palavralara sakın ha kanmayın." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eski Türkiye'de bu palavracı siyaset anlayışı yüzünden ülkenin onlarca yılı heba edildi. Güvensizliğin, istikrarsızlığın, programsızlığın, plansızlığın kol gezdiği bir ülkede herkes kaybeder, en çok da çalışanlar ve emekliler kaybeder. Hatırlarsanız bu ülkede emekliye, memura, işçiye maaş ödenememe tehlikesinin yaşandığı günler oldu. Üstelik o günlerin hem çalışan ve emekli sayıları hem bunların toplam bedelleri bugünle mukayese edilemeyecek kadar küçük rakamlardı. Türkiye bugün 32 milyonu bulan çalışan, 16 milyona ulaşan emekli sayısıyla gerçekten çok farklı bir ligin oyuncusudur. Biz güven ve istikrar iklimini muhafaza ederek diğer faktörler ne olursa olsun ülkemizin hedeflerinden sapmasına asla izin vermedik. Bugün de aynı anlayışla hareket diyoruz. Dışarıda ve içeride ne yaşarsak yaşayalım milletimizin işini, aşını, huzurunu, güvenliğini koruma kararlılığımızdan asla geri adım atmıyoruz."

Meydanda 35 bin Ispartalı bulunduğu bilgisini paylaşan Erdoğan, "İşte Isparta bu, gül diyarı bu. Biz Isparta'yı sevdik, Isparta da bizi sevdi." dedi.

- "MİLLİ GELİRİ 3 KAT BÜYÜTTÜK, ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE 2 KAT DAHA BÜYÜTEBİLİRİZ"

"Ülkemizin son 21 yıldaki kazanımlarına sahip çıkmadan, daha güçlü ve müreffeh bir toplum hayali kuramayız." diyen Erdoğan, bu dönemde milli geliri 3 kat büyüttüklerini, ilerleyen süreçte 2 kat daha büyütebileceklerini dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böylece hepimiz daha iyi refah seviyelerine kavuşabiliriz ama bunu oturup sadece eleştirerek veya yattığımız yerden ahkam keserek değil çalışarak hem de çok çalışarak yapmamız gerekiyor. Hiç çalışmadan dünyanın en yüksek refah seviyesinde bir hayat yaşamayı umut etmenin adı hayalperestlik değil başka bir şeydir. Milletimizin çalışkan, üretken becerikli olduğunu biliyoruz. Biz insanımızın bu vasıflarını harekete geçirebileceği, kullanabileceği, katma değere dönüştürebileceği bir altyapı oluşturmanın peşindeyiz."

- "DÜNYADA İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDA İLK 3, İLK 4'ÜN İÇİNDEYİZ"

Savunma sanayisinde atılan adımların bunun örneklerinden olduğunu belirten Erdoğan, "Şu anda biz dünyada havada var mıyız? İnsansız uçaklarımızla var mıyız? Şu anda daha da yapacağız. KIZILELMA'yla var mıyız? Aynen devam. AKINCI'yla var mıyız? Devam. Dünyada insansız hava araçlarında ilk 3, ilk 4'ün içindeyiz." diye konuştu.

Türkiye'nin daha düne kadar neredeyse tamamen dışa bağımlı bir savunma sanayisi olduğunu, yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkardıklarını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bize tabanca vermiyorlardı tabanca, şimdi bizim yerli tabancalarımıza dünyanın dört bir yanından talep var. Şu anda aynı alanda dünyanın önde gelen ihracatçıları arasında girdik. İnsanız hava araçları teknolojisinde dünyanın ilk 3 ülkesinden biriyiz. Milli savaş uçağımız KAAN'la 5. nesil uçak yapabilen dünyadaki 4 ülkeden biri olduk. Aynı tabloyu makineden gıdaya, giyimden seramiğe, turizmden müteahhitliğe her alanda görmek mümkündür."