Başkan Erdoğan 'erken seçim' tartışmalarına son noktayı koydu

15 Ekim 2020 Perşembe 15:07 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 15:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”ne katıldı.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, “Çıkıyorlar erken seçim... Ne erken seçimi? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar, kabile devletlerinin yaptığı iştir. Türkiye'de ilan edilen zaman neyse, yani 2023'ün Haziran'ında seçim yapılacak. Bunu öne almak mümkün değildir” dedi.