Başkan Erdoğan Erzincan'da vatandaşlara hitap ediyor
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Erzincan Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap ediyor.
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