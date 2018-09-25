Başkan Erdoğan: FETÖ'nün başı ABD'den dünyaya terör ihraç ediyor

"FETÖ'NÜN BAŞI ABD'DEN DÜNYAYA TERÖR İHRAÇ EDİYOR"

Ülkemizi 15 Temmuz gecesi darbe gecesi vatandaşlarımızı öldüren FETÖ böyle bir örgüttür. Peki bunun başı nerdedir? Bunun başı Amerika'dan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir.

FETÖ'nün başı ABD'den dünyaya terör ihtaç ediyor. Milletimizin desteğiyle son 5 yılda yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde, FETÖ'yü ülkemizde büyük ölçüde tasfiye ettik. Türkiye'nin ikazlarına kulak veren, tecrübelerinden ders alan ülkeler, birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor. Buradan tüm dünya ülkelerini, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum.