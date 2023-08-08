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  • Başkan Erdoğan fındık fiyatlarını açıklamıştı... Giresun'da ''Hasat Şenliği'' başladı
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Başkan Erdoğan fındık fiyatlarını açıklamıştı... Giresun'da ''Hasat Şenliği'' başladı

Başkan Erdoğan dün gerçekleştiren Kabine Toplantısında fındık fiyatlarının Giresun Kalite için kilogram başına 84 lira, levant kalite için 82 lira 50 kuruş olduğunu duyurmuştu. Giresun'da yaklaşan fındık hasat sezonu öncesi 'Fındık Hasat Şenliği' düzenlendi.

AA8 Ağustos 2023 Salı 15:34 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan fındık fiyatlarını açıklamıştı... Giresun'da ''Hasat Şenliği'' başladı
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Giresun Belediyesince Kavaklar Mahallesi'nin Karadağ mevkisindeki fındık bahçesinde organize edilen şenlikte, kemençe ve yöresel türküler eşliğinde bahçeye girildi.

Bellerine sepet takan katılımcılar, bir süre fındık toplayarak sembolik olarak fındık hasadını başlattı.

Kemençe eşliğinde türkülerin söylendiği ve horon oynanan etkinlikte, ateşte kara demlikte kaynatılan çayın yanı sıra yöresel yemekler ikram edildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, gazetecilere, 12 Ağustos'ta başlayacak hasadın temsili olarak açılışını yaptıklarını söyledi.

Bölgede "fındık ayı" olarak tabir edilen ağustosun Karadeniz için özel bir zaman olduğunu belirten Şenlikoğlu, "Fındık ayında herkes tüm işlerini bırakır ve bahçeye girer, hasadı tamamlayarak kendilerine yıl boyunca ekonomik destek olacak fındığın hasadını yapmış olurlar. Bu ay bizim için bir anlamda tüm şehirde hayatın durup, herkesin bahçede olduğu bir aydır." dedi.

Dün açıklanan fındık fiyatlarına ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile emeği geçenlere teşekkür eden Şenlikoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Fiyat tabi ki üreticimiz için önemli ama bir tarafta önemli olan bir şey daha var, fiyatın erken açıklanmış olması ve geçen yıllarda olduğu gibi alımların TMO tarafından düzenli bir şekilde, peşin bir şekilde alınacak olması. Bizler için hepsi önemli. İnşallah üreticimizin memnuniyetiyle güzel bir şekilde fındık hasadımızı tamamlamış olacağız."

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