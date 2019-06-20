Başkan Erdoğan flaş açıklama: S-400'ler geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

S-400 İŞİ BİTTİ, TEMMUZUN İLK BÖLÜMÜNDE GELECEK

Yabancı basınla yaptığı sohbet toplantısında Erdoğan, "Amerika'nın bir sıkıntısı var, bizim sayın Trump ile olan ilişkilerimiz çok çok farklı, ama sayın Trump'ın altındakilerle olan ilişkilerimiz çok çok farklı. Dolayısıyla yaptırımların filan olacağına hiç mi hiç ihtimal vermiyorum" dedi. "S-400 konusu bizim için ve Rusya için bitmiş bir iştir" diyen Erdoğan, sözlerini, "yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde silahlı kuvvetli tarafından belirlenmiştir, oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz" diye sürdürdü.

ABD İLE F-35 GERİLİMİ

ABD F-35'ler ile ilgili yanlış bir adım atarsa, Türkiye mahkemeye yatırımın geri ödenmesi için başvuracak.