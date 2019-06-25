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Başkan Erdoğan: Fransa sen konuşamazsın, böyle bir yetkin yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ile ilgili açıklamalarına ilişkin, 'Bir şeyi hep söyledim. Burayla ilgili Fransa’nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Burada Türkiye konuşur garantördür. Yunanistan konuşur garantördür. İngiltere konuşur garantördür. Ama Fransa sen konuşamazsın, senin böyle bir yetkin yok.' dedi.

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AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunudu.
 
Erdoğan, Türkiye'ye yönelik haddini aşan söylemlerde bulunan Aleksis Çipras ve Fransa'nın mesele ile ilgili çıkışlarına sert tepki gösterdi.
 
''KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ''
 
Doğu Akdeniz’de bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu havzadaki petrol doğalgaz arama faaliyetleri konusunda Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte bizim böyle sondaj, arama-tarama gemilerimiz yoktu. Ancak kiralama sistemiyle dünyadan bulabilirsen kiralayacaksın, gelip bu çalışmayı yürüteceksin.
 
Ama şimdi hem arama hem sondaj gemileri olmak üzere 4 tane bu gemilere sahip olduk. Bu gemilerimizle birlikte biz Doğu Akdeniz’de bu çalışmaları sürdürmeye başladık. 
 
‘YUNANİSTAN BAŞBAKANI KENDİNCE BİR ŞEYLER SÖYLÜYOR’
 
Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin… Bizim orada bir defa haklarımız var. Aynı şekilde bu haklarımızı koruma adına hem arama tarama yapacak olan gemilerimiz, hem sondaj gemilerimiz faaliyetleri sürdürecek. Silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri aldı, alıyor, alacaktır.
 
Ülkemizde sözde siyaset yapanlar “niçin böyle adımlar atıyoruz” gibi eleştiriler yapıyorlar, yapabilirler. Ama bunların böyle bir derdi yok.
 
Bir şeyi hep söyledim. Burayla ilgili Fransa’nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Burada Türkiye konuşur garantördür. Yunanistan konuşur garantördür. İngiltere konuşur garantördür. Ama Fransa sen konuşamazsın, senin böyle bir yetkin yok.
 

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