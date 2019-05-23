Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan Fuat Sezgin Yılı toplantısında konuşuyor
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;
Dünyaca ünlü bu bilim adamımızın 1960 darbesinden sonra İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması büyük bir ayıptır.
Bizim kıymetini bilmediğimiz hocamıza Almanya'nın sahip çıkması boşuna değildir.
Hocamızın ülkemizde barındırılmamasının sebebi çalışmalarının başındaki İslam ifadesidir.
İslam alimlerinin çalışmaları incelenmeden dünya bilim tarihinin yazılabilmesi mümkün değildir.
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