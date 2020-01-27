İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9542
  • EURO
    6,5581
  • ALTIN
    302.448
  • BIST100
    120150
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın açıklaması yapıyor
Güncel

Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın açıklaması yapıyor

Başkan Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile ortak basın açıklamasında 'Hafter anlaşmaya imza atmadı. Hafter süreç boyunca kaçtı ve sözcüsü şu açıklamayı yaptı 'Libya'da barış namlunun ucundadır.'

27.01.2020  20:18 - Güncelleme: 27.01.2020  20:43

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Gerek Berlin süreci gerekse Moskova, her ikisinde de Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır.

Bu tür metinlere imza koymuyorlarsa burada mutabakat sağlanmıştır denemez.

Berlin süreci geniş katılımlı bir süreç olmasına rağmen Hafter oteldeki odasından takip etmiştir.

Başkan Erdoğan: "Hafter'in sözcüsünün 'Libya'daki süreç namlunun ucundadır.' açıklaması çok manidardır. Bu şunu gösteriyor, Hafter'in ateşkes diye, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin'e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler."

Bir defa şunu birbiriniden ayırt etmek lazım. Serrac BMGK'nın tanıdığı bir liderdir. Hafter ise darbecidir.

Türkiye olarak bizim TBMM kararıyla oraya eğitici olarak gönderdiğimiz askerimiz vardır. Hafter'in yanındakiler ise başta kendisi olam küzere lejyonerdir.

Enkazdan sağ çıkarılmayı anlatan muhabir izleyenleri duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler
'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler

'Suudi Arabistan' kararı ülkeyi karıştırdı! 'Türkiye' bahanesine ateş püskürdüler

Soros, mezardayken de kargaşa sürsün istiyor! Dünyaya kaos yayacak plan
Soros, mezardayken de kargaşa sürsün istiyor! Dünyaya kaos yayacak plan

Soros, mezardayken de kargaşa sürsün istiyor! Dünyaya kaos yayacak plan

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.