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Başkan Erdoğan: Gazi Meclisimizi asil duruşundan dolayı tebrik ediyorum

Başkan Erdoğan, 'Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum' dedi.

AA28 Eylül 2020 Pazartesi 19:01 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 19:13
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Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM’de grubu bulunan partilerden AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayan ortak bildirisine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iletisinde "Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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