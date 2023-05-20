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Başkan Erdoğan gençlere Mehmet Akif'in şiiriyle seslendi: Zulmü Alkışlayamam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Başkan Erdoğan'ın bu programından bir kesit paylaştı. İnan'ın paylaştığı videoda Başkan Erdoğan'ın gençlere Mehmet Akif Ersoy'un ‘Zulmü Alkışlayamam' şiirini okuduğu görüntüler yer aldı.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 00:02 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan gençlere Mehmet Akif'in şiiriyle seslendi: Zulmü Alkışlayamam
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Geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon çalışmasıyla 250 yıllık geçmişi bulunan Rami Kışlası, İstanbul'un en büyük kütüphanesine dönüştürüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Rami Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, henüz yayınlanmayan programdan küçük bir kesit paylaştı.

'ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM'

Yayınlanan videoda Başkan Erdoğan'ın gençlere Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı 'Zulmü Alkışlayamam' şiirini okuduğu anlar yer alıyor.

Mehmet Akif Ersoy'un 'Zulmü Alkışlayamam' şiirinin sözleri;

'ZULMÜ ALKIŞLAYAMAM'

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem;

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Biri ecdadıma saldırdımı, hatta boğarım! ...

-Boğamazsın ki!

-Hiç olmazsa yanımdan kovarım.

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam;

Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.

Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale;

Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale!

Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum?

Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum!

Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,

Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim!

Adam aldırmada geç git! , diyemem aldırırım.

Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım!

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu...

İrticâın şu sizin lehçede ma'nâsı bu mu?

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