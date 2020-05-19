Başkan Erdoğan gençlere seslendi: Sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz

AA 19 Mayıs 2020 Salı 14:26 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 14:47

Başkan Erdoğan, 19 Mayıs'ın 101. yıl dönümünde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen programda gençlere hitap etti. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

(19 Mayıs) Böylesi derin manalar içeren bir günün gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir.

19 Mayıs tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır.

Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor. Sizi büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyoruz.

Ya istiklal, ya ölüm parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz.

Spordan sanata, bilimden siyasete gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz.

Bu yıl içinde 46 tane olmak üzere 2022 yılına kadar otel konforunda 93 yeni öğrenci yurdunu da hizmete açacağız.

Tam 18 yıldır öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz.

Spor alanındaki yatırımlarımızın meyvelerini gururla topluyoruz.

Yurtlarımızı, salgına karşı mücadelemizde bir süre daha aktif olarak kullanmaya devam edeceğiz.

Bu ülkenin gençlerinin arasına kimse nifak tohumu ekemeyecektir.

(Van ve Adana'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırılar) Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz.

Hukuk, demokrasi ve özgürlükleri güçlendirirken siyasete şiddet bulaştırmaya çalışan şehir eşkıyalarına asla göz yummayacağız.

Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, ebedi ve ezeli kardeşliğine kastedenler hak ettikleri cevabı hukuk içinde muhakkak alacaklardır.