Başkan Erdoğan, gençlerle bir araya geldi

Başkan Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPMIŞTI

Başkan Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulduğu 2010 yılından bugüne hızla gelişen, büyüyen, ülke içinde ve dışında iftiharla bahsedilen başarılara imza atan üniversiteyi yakından takip ettiklerini belirtti.