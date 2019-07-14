Başkan Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.