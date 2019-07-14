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Başkan Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi. 

  • DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.

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