Başkan Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkünde genel yayın yönetmenleri ile bir araya geldi.
- DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan, burada gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi. Saat 11.00'de başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.
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