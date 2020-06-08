Başkan Erdoğan gündeme dair açıklamalarda bulunuyor

08 Haziran 2020 Pazartesi 21:28 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 21:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair gelişmeleri değerlendiriyor. TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu merak edilenleri soruyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında yanıtlıyor.

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi, ekonominin salgından ne kadar etkilendiği, Türkiye’nin Libya’daki dengeleri nasıl değiştirdiği ve gündeme dair merak edilen soruların cevaplandığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Koronavirüs musibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun bir çok yönlü meydana getirdiği zararlar var. Başta ABD olmak üzere, Rusya, Çin büyük zararlar gördü.

ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamd olsun biz kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak üzere. Terörle mücadele de de salgınla mücadeleye de devam ediyoruz."

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