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Son dakika | Başkan Erdoğan: İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız

Başkan Erdoğan canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor: Erdoğan,'Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız' dedi.

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Başkan Erdoğan, “Başkan Erdoğan ile Gündem Özel” programında soruları yanıtladı.

Erdoğan, Libya ile mutabakat muhtırasına ilişkin şunları kaydetti:

LİBYA İLE MUTABAKAT MUHTIRASI

Burada Sevr'in aslında ters yüz edilmesi var. Böyle bir adım atılmış durumda. Şimdi de güvenlik ve askeri iş birliği anlaşması, ayrıca Meclisimize sunuldu. O da Meclisimiz onayladıktan sonra yürürlüğe girecektir.

TÜRKİYE LİBYA'YA ASKER GÖNDERECEK Mİ?

Libya'ya asker gönderimi konusunda ise böyle bir davet, böyle bir talep Libya tarafından Türkiye'ye gelecek olursa, nasıl bir inisiyatif üstleneceğimize dair, ülkemiz bunun kararını verecektir.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI

Doğu Akdeniz havzası önemli hidrokarbon rezervlerine sahip. Son dönemde bazı şirketlerin keşif haberlerini de duyuyoruz. Olur ki belki yanımıza uluslararası camiada güçlü olan bazı şirketleri de alma durumu söz konusu olabilir.

ABD Senatosunun 'Ermeni' kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri iç siyasetindeki kamplaşmanın aleyhimize sonuçlar doğurduğunu, bazı çevrelerin Trump'ı zayıflatmak amacıyla ülkemizle ilgili gelişmeleri kendi çıkarları için suistimal ettiklerini üzüntüyle görmekteyiz. Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır. Aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız tamamen siyasidir. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir."

İNCİRLİK VE KÜRECİK RESTİ

Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız

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