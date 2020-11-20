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Başkan Erdoğan havadan inceledi

Başkan Erdoğan, Çamlıca'da eski televizyon kulelerinin kaldırılışını helikopter ile inceledi.

AA20 Kasım 2020 Cuma 15:28 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 15:43
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını helikopterden inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nın ardından, yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci'nin cenaze törenine katıldı.

Buradan helikopterle hareket eden Erdoğan, Çamlıca tepesindeki TV ve radyo verici kulelerinin kaldırılma çalışmalarını havadan denetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçti.

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