Başkan Erdoğan: Huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz

17 Ocak 2022 Pazartesi 18:44 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 19:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Rama ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

(Arnavutluk'taki) 522 deprem konutunu söz verdiğimiz gibi rekor bir süre olan 13 ayda tamamladık.

(FETÖ ile mücadele) Elinde masumların kanı olan bu yapının sadece Türkiye'ye değil varlık gösterdiği her ülkeye büyük bir tehdit oluşturduğu aşikardır.

Önümüzdeki dönemde Arnavutluk'taki FETÖ yapılanmasına karşı daha somut, kararlı, hızlı adımlar atılması samimi beklentimizdir.

Balkanların barışı, huzuru için üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, bundan sonra da aynı şekilde barış ve huzurun teminatı için garantör ülkelerden biriyiz.