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Başkan Erdoğan: İdamların acısı milletimizin yüreğini dağlamıştır

Başkan Erdoğan, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edilmelerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 20:17 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 20:39
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Başkan Erdoğan: "1960 darbesinin milletimizin vicdanında derin yaralar açan sonuçlarından biri de hiç kuşkusuz Başbakan Menderes ile Maliye Bakanı Polatkan ve Dışişleri Bakanı Zorlu'nun darbeciler tarafından demokrasi, adalet ve insanlık adına utanç verici bir süreç sonunda idam edilmiş olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "27 Mayıs 1960 darbesinden yaklaşık 16 ay sonra 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen idamların acısı milletimizin yüreğini dağlamıştır. Merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'yu hukuk ve adaleti ayaklar altına alarak idama götürenlerin ve darbecileri destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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