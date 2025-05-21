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Başkan Erdoğan ile Aliyev arasında gülümseten diyalog: Gel sana bir sarılayım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Aliyev'i dünyaya yeni gelen torunu dolayısıyla tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gel sarılayım sana. Gözün aydın ,ikinci geldi. Maşallah, maşallah.' ifadelerini kullandı.

21 Mayıs 2025 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan ile Aliyev arasında gülümseten diyalog: Gel sana bir sarılayım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

İki lider arasındaki sıcak ve samimi sohbet zirvenin diplomatik gündeminden sıyrılarak sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Aliyev'in Erdoğan'a ikram edilen meyveli çay üzerinden başlattığı neşeli sohbet sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yahu gözün aydın. İkinci geldi. Maşallah, maşallah. Burada mı?" ifadeleriyle Aliyev'in torun haberine sevincini dile getirdi.

Aliyev'in "Sen ne içiyorsun?" sorusuyla başlayan keyifli diyalog, meyveli çay esprileri eşliğinde iki lider arasındaki samimi dostluğu tüm dünyaya gösterdi.

Sohbet sırasında liderlerin aile hayatına dair söyledikleri de dikkat çekti.

Başkan Erdoğan, "İlhan kardeşimin torunlar 9 oldu. Benim torunlar da 9. Gelecek sağlamda" diyerek Aliyev'le "torun sayısı eşitliği" üzerinden esprili bir rekabeti dile getirdi.

  • TDT zirvesi
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • cumhurbaşkanı aliyev

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