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Başkan Erdoğan ile Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hasta arasında gülümseten diyalog

Resmi açılışını yaptığı Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile hastanede tedavi gören hasta arasında gülümseten bir diyalog yaşandı. Başkan Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu bir hasta, hastanede kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayarak, 'Seni de gördüm ya dünya benim oldu. Çok istiyordum görmeyi. Mitinge gelemedim. Ama 'Bir isteğin var mı?' diye sakın sorma. Yoksa Finike yoluna tünel isterim.' dedi. Başkan Erdoğan da hastaya, 'Senin istediğin bu olsun. Bizim işimiz bu.' cevabını verdi.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan ile Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hasta arasında gülümseten diyalog
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışını yaptığı Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalara ziyarette bulundu.

Erdoğan, açılış töreninin ardından incelemelerde bulunduğu hastanede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ve yetkililerden bilgi aldı.

Tedavi gören hastaları ziyaret eden, doktorlardan durumlarına ilişkin bilgi alan Erdoğan, hastalarla yakından ilgilenip, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu bir hasta, hastanede kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayarak, "Seni de gördüm ya dünya benim oldu. Çok istiyordum görmeyi. Mitinge gelemedim. Ama 'Bir isteğin var mı?' diye sakın sorma. Yoksa Finike yoluna tünel isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hastaya, "Senin istediğin bu olsun. Bizim işimiz bu." cevabını verdi.

Erdoğan'ın farklı ameliyatlar geçiren bir başka hastayı ziyaretinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Şehir Hastanesinde açılışından bu yana 1300'e yakın ameliyat, 135 bin acil ve poliklinik muayenesi gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan Koca, "Önümüzdeki ay TUS nedeniyle asistan alımı olacak, 21 eğitim kliniği tamamlandı, dolayısıyla bu 21 alana da asistan hekimleri vermiş olacağız." bilgisini de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde, hastanedeki sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.

  • Başkan Erdoğan
  • Antalya Şehir Hastanesi
  • Finike Yolu Tünel

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