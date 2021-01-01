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  • Başkan Erdoğan ile liderler telefonda görüşerek karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu
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Başkan Erdoğan ile liderler telefonda görüşerek karşılıklı olarak yeni yıl tebriğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA01 Ocak 2021 Cuma 16:59 - Güncelleme: 01 Ocak 2021 Cuma 17:41
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, yeni yılda da ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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