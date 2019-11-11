Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki kasnak meşesinin yetiştiği doğal sit alanı bölgesi, kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilirken, Erzincan'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki kasnak meşesinin yetiştiği doğal sit alanı bölgesi, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.
- Erzincan'da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Erzincan'ın merkez ilçesi Kızılay ve Hocabey mahallelerinde bulunan bazı taşınmazlar, bölgedeki sağlıksız ve riskli yapılaşmanın çözümüne yönelik kentsel dönüşüm ve gelişim çalışmaları kapsamında, Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.
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