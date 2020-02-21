AA 21 Şubat 2020 Cuma11:49 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:05

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, "DEAŞ-Batı Afrika", "DEAŞ-Filipinler", "DEAŞ-Bangladeş", "DEAŞ-Somali", "DEAŞ-Mısır" adlı organizasyonlar ile Abu Musab al-Barnawi ve Mahad Moalim adlı kişinin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacak.

Terörizmin finansmanının önlenmesini öngören BMGK'nin 1373 sayılı kararı uyarınca, "Jund al-Kilafah" adlı organizasyonun Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasının onaylandığı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre ayrıca, "Amaq News Agency", "Al-Ard Al Jadidah Money Exchange Company", "Afaq Dubai" ile bu gruplarla bağlantılı Mushtaq Talib al-Rawi, Umar Talib Zughayr al-Rawi, Walid Talib Zughayr al-Rawi, Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi, Abd-al-Rahman Ali Husayn al-Ahmed al-Rawi, Mumammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf al-Rawi, Milton John Algernon adlı kişilerin Türkiye'deki mal varlıkları da dondurulacak.

- Milletlerarası Anlaşmalar

Diğer yandan BM Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve personeli hakkında BM Sekretaryası arasında teati edilen notalar ve Gine Cumhuriyeti ile "Kültür, Eğitim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.