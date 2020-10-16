İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2020 Cuma / 28 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9394
  • EURO
    9,3112
  • ALTIN
    486.242
  • BIST100
    1180.43
Güncel

Başkan Erdoğan imzaladı: Üç bakanlığa atama

Başkan Erdoğan imzasıyla, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

AA16 Ekim 2020 Cuma 07:33 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 07:33
ABONE OL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alındı ve Bakan Yardımcılığına Hasan Yılmaz atandı.

Sağlık Bakanlığı "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım getirildi.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Arif Çetin atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına vergi müfettişi Coşkun Çekiciler getirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.