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  • Başkan Erdoğan: İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır
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Başkan Erdoğan: İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır

İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj gönderEN Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların duyurulması, İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır.' dedi.

24 Şubat 2024 Cumartesi 17:04 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan: İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajında satır başları şöyle;

* Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı.

* Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı 100'ün üzerindedir.

* Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların duyurulması, İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır.

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