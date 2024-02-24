Başkan Erdoğan: İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj gönderdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajında satır başları şöyle; * Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı.* Özgür basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı 100'ün üzerindedir.
* Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların duyurulması, İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en önemli görevlerimiz arasındadır.