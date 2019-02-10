Başkan Erdoğan 'tanzim satış' açıklaması: Halde terör estirenin işinin bitiririz

Başkan REcep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da sandık başkanlarına hitap etti. Fırsatçılara sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Halde terör estirenin işinin bitiririz" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tüm sandıkların kontrol altında tutulması, sandıkların tam hakim olmak için bu toplantıyı yapıyoruz. Sandıklarda en ufak bir su sızmasına, kaçağa yol vermeyiz. Ortalama bir sandıkta 300-350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. Gençler gençlere, kadınlar kadınlara, ana kademe ana kademeye ulaşacak, bunların üzerinde çalışacağız.

"TAKSİM MEYDANI GERÇEK MANADA MEYDANA DÖNÜŞECEK"

İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz. Bugün biliyorsunuz AKM'nin inşallah yeni binasının temelini attık. 20 ay son AKM yeni haliyle bitmiş olacak. İstanbul'a da bu layık. Taksim Meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. İstanbul'da inşallah Binali Yıldırım kardeşimizle bu yola devam edeceğiz. Yiğit yattığı yerden belli olur. Ankara'da bir opera binası yaptık, İstanbul'da da dünyanın sayılı opera binalarından birini yapıyoruz.

Taksim muhteşem bir meydana kavuşacak. Meydan tamamen yürüyüş yolu olacak, Sultanahmet'i de, Beyazıt'ı da trafikten arındıracağız. CHP'nin çevreyle ilgisi yok. Çöp, çamur, çukur CHP budur. İstanbul'u bu fakire verdiğiniz zaman İstanbul'da çöp dağları vardı. Şu anda övündüğümüz bir Bağcılar, bir Güngören varsa bu AK Parti belediyeciliğidir. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, daha da iyi olacak.