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Başkan Erdoğan 'tanzim satış' açıklaması: Halde terör estirenin işinin bitiririz

Başkan Erdoğan, İstanbul'da sandık başkanlarına hitap etti. Fırsatçılara sert sözlerle yüklenen Erdoğan, 'Halde terör estirenin işinin bitiririz' dedi.

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Başkan REcep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da sandık başkanlarına hitap etti. Fırsatçılara sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Halde terör estirenin işinin bitiririz" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Tüm sandıkların kontrol altında tutulması, sandıkların tam hakim olmak için bu toplantıyı yapıyoruz. Sandıklarda en ufak bir su sızmasına, kaçağa yol vermeyiz. Ortalama bir sandıkta 300-350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. Gençler gençlere, kadınlar kadınlara, ana kademe ana kademeye ulaşacak, bunların üzerinde çalışacağız.
 
"TAKSİM MEYDANI GERÇEK MANADA MEYDANA DÖNÜŞECEK"
 
İstanbul'u 1 Nisan'dan itibaren daha da geliştirerek bu yola devam edeceğiz. Bugün biliyorsunuz AKM'nin inşallah yeni binasının temelini attık. 20 ay son AKM yeni haliyle bitmiş olacak. İstanbul'a da bu layık. Taksim Meydanı gerçek manada meydana dönüşecek. İstanbul'da inşallah Binali Yıldırım kardeşimizle bu yola devam edeceğiz. Yiğit yattığı yerden belli olur. Ankara'da bir opera binası yaptık, İstanbul'da da dünyanın sayılı opera binalarından birini yapıyoruz.
 
Taksim muhteşem bir meydana kavuşacak. Meydan tamamen yürüyüş yolu olacak, Sultanahmet'i de, Beyazıt'ı da trafikten arındıracağız. CHP'nin çevreyle ilgisi yok. Çöp, çamur, çukur CHP budur. İstanbul'u bu fakire verdiğiniz zaman İstanbul'da çöp dağları vardı. Şu anda övündüğümüz bir Bağcılar, bir Güngören varsa bu AK Parti belediyeciliğidir. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz, daha da iyi olacak.
 
Görevi devraldığımızda İstanbul'da doğalgazın girdiği ev sayısı 50 bindi. Hapse girerken doğalgaz giren ev sayısı ise 1 milyon 50. Haliç'in çamurunu çıkardık, 9,5 km uzaklıkta Alibeyköy'deki taşocaklarına taşıdık. 650 bin metrekare alan kazandık. 
 
"HALDE TERÖR ESTİRENLERİN İŞİNİ BİTİRİRİZ"
 
Domates, patates, patlıcan diyorlar. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Hükümetimiz el ele verdik. Siz böyle mi yapıyorsunuz peki Tanszim satışlarla illere giriyoruz ve bu illere inşallah yarından itibaren buralar kuruoluyor ve buralarda adeta bizler maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız. Halde rapor tutacak müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Kovana çomak sokulduğu için. Halde terör estirenlerin işini biz en kısa zamanda bitiririz. Biz milletimizin sömürülmesine müsaade edemeyiz. El ele vereceğiz ve bu sömürüyü de bitireceğiz.
 
 
 
 

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

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