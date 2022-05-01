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Başkan Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Avdagiç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti.

IHA1 Mayıs 2022 Pazar 12:18 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti. İTO'dan yapılan açıklamada, dün akşam gerçekleştirilen ziyarette Avdagiç'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, fuar merkezindeki yenileme çalışmaları, İTO ve İDTM'nin faaliyetleri için teşekkür ettiği belirtildi.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, "İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırladık. Yenileme çalışmalarımız ve İTO ile İDTM'nin faaliyetleri hakkında bilgi arz ettik. Süreçlerimize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettik" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde "Esma-Ül Hüsna" yazılı bir tablo hediye etti. Kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yer aldı.

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