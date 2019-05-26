Başkan Erdoğan İstanbul'da iftar programında konuşuyor
Başkan Erdoğan İstanbul'da iftar programında konuşuyor
AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları ile İftar programında konuşan Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur
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