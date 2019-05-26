Başkan Erdoğan İstanbul'da iftar programında konuşuyor

AK Parti İstanbul Mahalle Başkanları ile İftar programında​ konuşan Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur