Başkan Erdoğan, İstanbul'da vatandaşlarla sohbet etti
Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Florya'daki Sazeli kafeyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.
- AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Florya'da bir kafeye ziyarette bulundu.
Eşi Emine Erdoğan ile Şazeli Florya'ya gelen Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan, onlara oyuncak hediye etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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