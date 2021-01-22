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Başkan Erdoğan: İstanbul'u merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz

OECD İstanbul Merkezi açılışı programına video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İstanbul'umuzda faaliyete geçecek merkezin (OECD) inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum. İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz.' dedi.

AA22 Ocak 2021 Cuma 14:45 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 14:45
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD İstanbul Merkezi açılışı programına video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'umuzda faaliyete geçecek merkezin (OECD) inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "İstanbul'u, BM başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "OECD'nin İstanbul Merkezi vasıtasıyla, teşkilatın geniş coğrafyalara yönelik çalışmalarına daha fazla katkıda bulunma fırsatı yakalayacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "(Salgın) Bu süreçte (OECD) İstanbul Merkezi, hem teşkilatın ortak ülkelere yönelik stratejisine hizmet edecek hem de üye olmayan ülkelerle ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi doğrultusunda gayret gösterecektir." dedi.

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