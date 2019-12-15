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Başkan Erdoğan, İsviçre ve Malezya'yı ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin başkenti Cenevre'da düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenecek zirveye katılacak.

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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Mültecilere İlişkin Küresel Mutabakat'ın uygulanmasının takip edileceği temel platform olma özelliğini taşıyan Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere 16-17 Aralık'ta Cenevre'ye gidecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) ev sahipliğinde düzenlenecek forumda Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla eş başkanlık yapacak.

Foruma, çok sayıda ülkenin üst düzey temsilcilerinin yanı sıra özel sektör, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları ve mülteci de katılacak. Paydaşların Forum'da, mültecilere ve ev sahibi ülkelere yönelik taahhütleri açıklamaları bekleniyor. Türkiye toplantılarda geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik, örnek uygulamaları bir kez daha gündeme getirecek.

Erdoğan, forum kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşecek.

- İSLAM ALEMİNİN SORUNLARI ELE ALINACAK
 

Erdoğan, İsviçre'nin ardından Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in daveti üzerine 18-19 Aralık'ta düzenlenecek ve İslam aleminin karşı karşıya kaldığı sorunların ele alınacağı Kuala Lumpur Zirvesine katılmak üzere Malezya'yı ziyaret edecek.

"Bağımsızlık, kalkınma, iyi yönetişim, kültür ve kimlik, adalet ve özgürlük" temasıyla düzenlenecek zirve kapsamında liderler, "Kalkınmanın Önceliği ve Sınamalar" konulu yuvarlak masa toplantısında görüş alışverişinde bulunacak.

Zirveye Türkiye ve Malezya'nın yanı sıra Katar, İran, Pakistan ve Endonezya'nın temsilcileri katılacak. Erdoğan'ın Malezya Kralı ve başbakanı olmak üzere zirveye katılması öngörülen muhataplarıyla temaslarda bulunması öngörülüyor.

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