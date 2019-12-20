star.com.tr 20.12.2019 15:09 - Güncelleme: 20.12.2019 15:41

ABD'nin "2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'' olarak bilinen savunma bütçesine, 'Nord Stream 2 (Kuzey Akım 2) projesi ve Türk Akım projesine yaptırım uygulanması da eklendi.

11 Aralık'ta Temsilciler Meclisi'nde, Nord Stream 2 ve Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi, F-35 ambargosu gibi proje ve meselelerde yaptırım uygulanması konusunda bir hükmü içeren 2020 yılı savunma bütçesi taslağı, Cumhuriyerçiler ve Demokratlar tarafından onaylandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: KABİLE DEVLETİ DEĞİLİZ

Cenevre'den sonra geldiği Kuala Lumpur'da Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temasları sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, gazetecilerin onaylanan bütçe ve ABD'nin Türkiye'yi ilgilendiren yaptırımlarına ilişkin soruya, ''Dışişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklama bizim açıklamamızdır. S400 olsun, F35’lerle ilgili adımlar olsun, bunlar bitmiş işler. Biz bu işi bitirmişiz. Bunu kaç kere söyledik.'' şeklinde cevap verdi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdi bir de utanmadan sıkılmadan Türk Akım ile ilgili “buna yaptırım uygularız” diyorlar. Bu, tam manasıyla haklarımıza tecavüzdür. Bütün bunlara karşı tabi ki bizim de yaptırımlarımız olacaktır. Yani biz eli kolu bağlı duracak bir millet değiliz. Hep söylüyorum “biz kabile devleti değiliz.” Burası Türkiye… Tarihiyle her şeyiyle bizim bir farklılığımız var. Dolayısıyla da bu konu ile ilgili biz de kendi yaptırımlarımızı kesinlikle uygulamaya sokarız.

RUSYA: ERDOĞAN'IN OLASI ADIMLARI YÜZÜNDEN YÜRÜRLÜĞE SOKMUYOR Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, ABD’nin sınır ötesi yaptırımlarını 'kararlı bir şekilde görüşme' niyetinde oldukları açıklamasını değerlendiren Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD sınır ötesi yaptırımlara giderek daha fazla başvuracak. Merkel’in yakınmaları bu anlamda işe yaramaz. Mümkün olan tek yanıt karşı tedbir, ama Almanya her ne hiddetli olsa da hiçbir zaman bunu göze alamaz. ABD, sırf Erdoğan’ın olası yanıt adımları yüzünden Türkiye’ye yaptırımı yürürlüğe sokmuyor" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Çarşamba günü (18 Aralık) yaptığı açıklamada ABD yaptırımlarının, Rusya'da Almanya'ya gaz aktaracak Nord Stream-2 boru hattı projesini durdurmayacağını söyledi.

ALMANYA MAKAMLARI: BU EGEMENLİĞİMİZE HAKARET

Rusya'dan Avrupa'ya gaz taşıyacak Nord Stream-2 projesinde yer alan şirketlere yönelik yaptırım kararı, Almanya'yı da harekete geçirdi.

Dışişleri Bakanı Heiko Mass konuya ilişkin açıklamasında, ''Bunun kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu tür eylemler nihayetinde Avrupa'da alınan kararları etkiliyor.'' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Alman Ekonomi Komitesi, ''Bu yaptırımların uygulamaya konulması Atlantik ötesi ilişkiler üzerinde önemli bir baskı oluşturacaktır. Bu Avrupa'nın egemenliğine hakarettir, kabul edilemez müdahaledir.'' açıklamasında bulundu.

Alman Federal Meclisi üyesi Sol Parti'li Milletvekili Klaus Ernst, Alman hükümetinin, mevcut tüm diplomatik tedbirleri ve hedeflenen önlemleri alması ve ABD'nin Kuzey Akım üzerindeki yaptırım tehdidine derhal tepki vermesi gerektiğini belirtti.

NORD STREAM - 2

Proje, Rusya kıyılarından Baltık Denizi'nden Almanya'ya kadar yılda toplam 55 milyar metreküp gaz kapasiteli iki gaz boru hattının inşasını içeriyor.

Boru hattı, toprak ve deniz alanlarından Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya'nın münhasır ekonomik bölgelerinden geçiyor.

Ukrayna, Rus doğalgaz geçişinden elde edilen gelirleri kaybetme korkusuyla Nord Stream-2'ye aktif olarak karşı çıkıyor. Polonya'ya, Letonya'ya ve Litvanya'ya gibi ülkelerin yanı sıra, Avrupa'ya kendi LNG ihracatının satışını teşvik eden ABD de projeye karşı çıkıyor.

TÜRK AKIM PROJESİ

Türk Akımı projesinde ise, 15.75 milyar metreküp kapasiteli iki hattan oluşan bir gaz boru hattının inşası öngörülüyor. Doğalgaz boru hattının, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin gaz tedarikini karşılaması için Rus gazının Türkiye üzerinden taşınmasını öngörüyor.

Rusya'nın Gazprom şirketi, bu hat üzerinden akacak gaz için Yunanistan, İtalya, Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ı pazar olarak görüyor.