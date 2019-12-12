Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası’nda konuştu. Erdoğan kadını aileden koparmaya yönelik her hamlenin bizatihi insanlığın kendisini hedef aldığını belirterek “Aile ile kadını, kadınla erkeği, çocuğu birbirinden ayırmaya yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir” dedi. Erdoğan şunları söyledi:

Yaklaşık 5 milyonu bulan üye sayısıyla, ülkemizle birlikte dünyanın en büyük kadın teşkilatlarından biri olan AK Parti Kadın Kollarını, düzenledikleri bu önemli toplantı için tebrik ediyorum.

Kadınlara seçme hakkının verildiği 5 Aralık tarihini, sadece “Kadın Hakları Günü” olarak kutlamakla kalmayacak, icraata da dönüştüreceğiz.

Geldiğimiz seviye elbette yeterli değildir, ama kat edilen mesafenin önemini de gözden kaçırmamalıyız.

Birileri yıllarca kadının ismini, sıkıntısını, beklentisini istismar ederek kendine siyasi rant sağlamanın peşine düşerken, biz her meselelerinde onların yanında yer aldık. Çünkü bize göre, kadını dışlayan bir toplum, gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir.

Elbette kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, mücadeleye devam etmemiz gereken sorunlarımız vardır. Ancak, istisnai bir takım olayları büyüterek, bu güzel fotoğrafı gölgelemeye çalışanlara izin veremeyiz.

Kadın meselesinin, her şeyden önce bir insan meselesi olduğunu kabul ettiğimizde, pek çok şey yerli yerine oturacaktır.

Hep birlikte, kadına yönelik haksızlıkları, adaletsizlikleri, zorbalıkları, yanlış veya eksik algı ve uygulamaları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.

İfrat ve tefrit hatasına düşmeden kadınlarımızın haklarını savunacağız. Ülkemizde ve dünyada mağduriyete uğratılmış, adaletsizliğe maruz kalmış, hele hele canı yanmış tek bir kadın kalmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Kadının konuşulduğu bir yerde aileden söz etmemek olmaz. Çünkü kadın ailenin direğidir. Kadının kucaklayıcılığı, kollayıcılığı, şefkati, merhameti, dirayeti olmasa, aile kurumunun ayakta kalabilmesi mümkün değildir.

Bu yaklaşımın kadına çok büyük bir sorumluluk yüklediğinin elbette farkındayız. Ama kadınlar, bu yükü kaldırabilecek donanıma ve azme sahiptir.

Bugün gelişmiş ülkelerin en büyük sorunu, aile kurumunun kimi yönleriyle tamamen, kimi yönleriyle kısmen yıkılmış olmasıdır.

Aile ile kadını, kadın ile erkeği, kadın ile çocuğu birbirinden ayırmaya, hele hele birbirine rakip haline getirmeye yönelik zihniyet asla bize ait değildir, iyi niyetli hiç değildir.

Geleceğimize güvenle bakabilmek için, maddi gelişmişlik düzeyimizin artışı ile aile kurumu arasında güçlü bir bağ kurmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde akıbetimiz diğerleriyle aynı olacaktır.

Yerel yönetimler, esasen, kadınların en aktif olması gereken alanların başında geliyor. Yerel yönetimler alanındaki reformlarımızı, önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Gerek geldiğimiz seviye, gerekse hedeflediğimiz yer bakımından, yerel yönetimlerle ilgili her konuda kadınlarımızın daha güçlü desteğine ihtiyacımız bulunuyor.

Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği, muhtarlık gibi görevlerde kadınlar ne kadar etkin olursa, sorunların çözümü de o derece kolaylaşacaktır.

Siyasetin ve çalışma hayatının diğer alanları gibi yerel yönetimlerde de, kadın elinin ve zarafetinin değdiği her konuda çok daha güzel hizmetler ortaya çıkacaktır.