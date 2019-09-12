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Başkan Erdoğan, Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

  • DHA
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Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri' kapsamında ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme ile ilgili şöyle denildi:
 
"Yaklaşık 2 saat süren ikili görüşmede ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, bu ziyaretler çerçevesinde diğer siyasi parti liderleriyle de Türkiye’nin geleceğine dair görüşmeler yapacaktır."

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