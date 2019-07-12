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Başkan Erdoğan kayıtsız kalmadı: Bu çok güzel bir fikir Enes

Başkan Erdoğan bir sosyal medya kullanıcısının 'Bir fikrim geldi' mesajıyla paylaştığı 'Ağaç Dikme Bayramı' önerisine cevap verdi. 'Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz.' diyen Başkan Erdoğan milli bir ağaçlandırma bayramı ilanı için destek verdi.

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Başkan Erdoğan sosyal medyadaki "Ağaç Dikme Bayramı" önerisisine destek verdi. Bir sosyal medya kullanıcısının "Bir fikrim geldi. Biz neden "Ağaç Dikme Bayramı" ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 Milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım.." mesajını alıntılayan Başkan Erdoğan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine şu sözlerle destek verdi:
 
Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız.

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