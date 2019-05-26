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Başkan Erdoğan: Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Başkan Erdoğan: Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır

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Başkan Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır" dedi.

Yangında can pazarı! Önce çocuklarını attı sonra kendi atladı...

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