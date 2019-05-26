Başkan Erdoğan: Kimse bu ülkede darbe yapamaz
Başkan Erdoğan: Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır
Başkan Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız. Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır" dedi.
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