Başkan Erdoğan: Kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız

Başkan Erdoğan, Milli savaş gemimiz Kınalıada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslim töreninde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

"Deniz kuvvetlerimiz birikimi, donanımı ve üstlendiği tüm görevlerde elde ettiği başarılar bizi gururlandırıyor. Ürettiğimiz Heybeliada'yı, Büyükada'yı ve Burgazada'yı denize indirmiştik. MİLGEM'de edinilen tecrübeyle yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine yükselttik.

Kınalıada'nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri burada yürütüldü. Firmalarımızın altında 50'yi aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı. Kınalıada ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzemizi kullanacak. Savaş yönetim sistemi de ilk kez Kınalıada gemimizde yer alacak.

"TÜRKİYE SAVAŞ GEMİSİNİ MİLLİ İMKANLARIYLA HAZIRLAYAN 10 ÜLKEDEN BİRİ" Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Son dönemde dünya ve Akdeniz'de yaşanan hadiseler bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri olduğunu belirtti.

F-35 MESAJI

Türkiye'nin savunma sanayi alanında kat ettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenle bakmasını sağlamıştır. F-35 konusunda yaşananlar bizim kararlılığımızı artırmıştır. Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa etmişsek, nasıl Atak helikopterlerini, İHA'larımızı, SİHA'larımızı uçurmuşsak kendi savaş uçağımızı da yapacağız. Hedefimizi 2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı kaldırmaktır. Savunma ve havacılık ihracatımız yaklaşık 2,5 milyar doları buldu.

Maden uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar. Açık ikazlarımıza rağmen üstümüze geliyorlar, bunun da sonuçlarına katlanacaklar. Türkiye'yi ve Türk milletini tanıyamamış olanlara kendimizi tanıtmaya devam edeceğiz.

KEŞMİŞ VE FİLİSTİN SORUNU

Keşmir'de 8,5 milyon insan açık hava hapishanesinde yaşamaya mecbur ediliyor. Her türlü işkenceye maruz kalıyorlar. Filistin'de yaşananlar da aynısı. Dünyadaki güçlü ülkeler ne diyor, sesleri çıkıyor mu? Sadece biz konuştuk, Malezya konuştu. Herkesin zihinlerinde başka senaryolar var. Bizim zihnimizde tek senaryo var. Biz Hakk'ın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz.