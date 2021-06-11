Başkan Erdoğan: Kirli gündemlere itibar etmeden yolumuza devam edeceğiz

11 Haziran 2021 Cuma 15:02 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 15:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yukarı Afrin Barajı ve İsale Hattı"nın açılış töreninde konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Milletimizin huzuruna neredeyse her gün yeni bir yatırımla çıktığımız sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, dünyayla birlikte ülkemizde de gün geçtikçe önem kazanıyor

Ülke olarak sahip olduğumuz sınırlı su kaynaklarını en verimli şekilde kullanmamız gerektiği gerçeğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız

Son 19 yılda, 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj, 423 gölet, 590 hidroelektrik santrali, 1457 sulama tesisi, 262 içme suyu tesisi, 21 atık su tesisi inşa ettik

Dünyanın her alanda olduğu gibi su yönetimi konusunda da yeni bir evreye girmeye başladığı şu dönemde, elimizdeki imkanları en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız

Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye'yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık



Halen 18 milyon nüfusa 1,8 milyar metreküp su teminini sağlayacak 90 adet içme suyu projesiyle ilgili yatırımlar sürmektedir

Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden, yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz

Türkiye, ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir

Suriye'nin sınırlarımıza yakın bölgelerinin önemli kısmını güvenli hale getirdik

Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne derece kritik olduğu, Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşılmaktadır

Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz

Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir