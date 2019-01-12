Başkan Erdoğan, kızı 'SMA' hastası kadını dinledi

Konvoyu durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, adının Mevsim Gül İbrahimoğlu olduğu öğrenilen kadını yanına çağırdı. İbrahimoğlu, 2,5 yaşındaki SMA hastası kızı için görüştüğü Erdoğan'dan yardım istedi, mektup verdi.

SALON PANKARTLARLA DONATILDI

Daha sonra Erdoğan, toplantının yapılacağı Hayri Gür Spor Salonu'na geçti. Salonda, 'Sürmene bıçağı gibi bilendik, emrini bekliyoruz Reis' , 'Reis sen emret, ezan ile geldik, sela ile gideriz' ve 'Evladına hasret kaldın, vatan aşkıyla yandın' yazılı pankartlar asıldı.

'TRABZON, DOYAMADIM TADINA'

Kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Oy Benim Sevdiceğim' adlı türkünün 'Trabzon büyük şehir/ Doyamadım tadına/ Uzaktan sevmek olmaz/ Gel yakına yakına' türküsünün sözlerini okuyarak konuşmasına başladı, "Biz de uzaktan sevmek olmaz dedik ve 5 aylık aranın ardından tekrar sizlerle hasret gidermeye geldik" ifadelerini kullandı. Karadeniz'de, Sinop açıklarında dün batan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden balıkçıya Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, balıkçılara da selam gönderdi.