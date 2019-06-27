Başkan Erdoğan KKK'nın 2228. yılını kutladı: Etkin, caydırıcı saygın...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'a bir mesaj gönderdi. Mesajında mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölünmez bir parçası olan Kara Kuvvetlerinin 2228. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Etkin, caydırıcı ve saygın Kara Kuvvetlerimiz sahip olduğu milli, manevi ve mesleki değerleri, yüksek nitelikli insan gücü, milli ve yerli modern harp silah ve araçlarıyla ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğinin koruyucusu ve güvencesidir. Kara Kuvvetlerimiz, yurt savunması ve kara hudutlarımızın güvenliğini sağlamanın yanı sıra icra ettiği NATO ve Barışı Destekleme harekatları ile bölgesel ve küresel barışa katkı yapmaya devam etmektedir. Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıldönümü vesilesiyle, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, yurt içi ve yurt dışında görevlerini gece gündüz başarıyla sürdüren tüm Kara Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."