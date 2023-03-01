Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Adıyaman'ın Altınşehir mahallesinde kurulan konteyner kentte yaşam başladı. Binlerce kişinin barınacağı konteyner kentte, sağlık ocağından oyun parkına çamaşırhanesinden sinema alanına kadar birçok sosyal alanı da içinde bulunduruyor. Kızılay Aşevi günde 3 öğün yemek veriyor. Önceki gün Adıyaman'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da konteyner kentte kalan vatandaşları ziyaret edip onlarla sohbet etti. Engelli iki çocuğu ile enkazdan sağ çıkan Esma Sönmez; "Cumhurbaşkanımız geldi çayımızı içti. Bana enkazdan nasıl çıktığımı sordu. Onun buraya gelmesi yanımızda olması bize güç veriyor. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Adıyaman'da asrın felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. En büyük sorunlardan birisi olan geçici barınma alanları hızla çoğalıyor. Altınşehir mahallesinde kurulan konteyner kentte yaşam başladı.

Yüzlerce Adıyamanlı içerisinde yatağı kanepesi, mutfak, banyosu olan konteynerlere yerleştirildi. Ayrıca konteyner kentlerin yanına mescit, aşevi, sinema, oyun parkı, sağlık ocağı ve çamaşırhane gibi alanlarda yerleştirildi.

Önceki gün buraya gelip incelemelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adıyamanlılarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi.

"BURAYA GELMESİ BİZE GÜÇ VERİYOR"

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanımız bizim konteynere gelip çayımızı içti diyen Esma Sönmez; "Benim doğuştan engelli iki çocuğum var. Deprem olduğunda onların bağırmalarına uyandım. Duvarlar ardı ardına yıkıldı. Büyük kızımın yattığı yatağın üzerine duvar devrildi. Kızım o saatte namaza kalkmıştı eğer namaz için kalkmasaydı o yatakta can verirdi.

Evimiz yıkıldı ama ben eşim ve 3 çocuğum sağ salim çıktık. Çocuklarımın arabası vardı o gitti. Sıkılıyorlar onları gezdiriyordum. Cumhurbaşkanımız geldi bana nasıl çıktığımızı çocukların sağlığını sordu. Onun buraya gelmesi bile bize güç veriyor, moral oluyor. Çocukların her biriyle tek tek ilgilendi. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Konteyner kentin bir diğer sakini Zeliha Akgün ise; "Burası çok güzel, Allah devletimizden milletimizden razı olsun. Bak şimdi yemeğimizi aldık geldik burada yiyeceğiz. Bunlar şimdi güzel imkânlar" diye konuştu.

"ALLAH'TAN GELDİ İSYAN ETMEK YOK"

Beni enkazdan oğlum 3 saat sonra çıkardı diyen Abdurrahman Özdüzen; "Benim Cumhurbaşkanımıza minnet borcum var. Bu kadar zamanda böylesi bir yer yapıldı. Şimdi güvenle kalıyoruz. O bize her zaman güç ve güven veriyor. Allah'tan gelen bir şey bu çok büyük afet. İsyan etmek yok. Ya nasip ya Allah diyeceğiz" ifadelerini kullandı.