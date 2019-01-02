Başkan Erdoğan: Cumhur İttifakı'nda kimse kalkıp çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, AK Parti'nin 31 Mart seçimlerinde yarışacak il ve ilçe başkanlarına önemli uyarılarda bulunarak, "Siyasette insanı kibir yıkar. Kendi çıkarlarını davasının üzerinde tutmak yıkar. Cumhur İttifakı'na uymayan adayları istirahate alırız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Dün adaylarımızı açıkladık. Artık siyasi rakiplerimize karşı mücadeleye başladık.

AK parti'de her görev bayrak yarışı olarak görülür. Bu bir devir teslim sürecidir. Ankara seçimlerde sembol şehirlerden biridir. Tıpkı İstanbul gibi burayı da herhangi bir belediyeyi kazanmak ya da kaybetmek olarak görmüyoruz.

"Belediyecilik dertli olanların işidir"

Ben hep şunu merak ederim. Çankaya neden böyle? Yenimahalle neden böyle? Bunlar buralara neden hizmet vermiyorlar. Para ise bütün belediyelere olduğu gibi bunlara da para gidiyor. Mesele başka... Belediyecilik bir aşktır aşk. Halka hizmet Hak'ka hizmettir diyerek yola çıktık. Belediyecilik dertli olanların işidir.

"Kerameti kendinde görenler bu çatı altında kalamaz"

Siyasette insanı kibir yıkar. Kendi çıkarlarını davasının üzerinde tutmak yıkar. Milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansı yoktur. AK Parti'de 'ben' yok 'biz' var.

'Zaten belediye başkanı oldum. Kimse 5 yıl bana karışamaz.' Yok öyle. O devir geride kaldı."

"Dimdik ayaktaysak, hizmetlere borçluyuz"

AK Parti halen dimdik ayakta ise bunu hizmet siyasetinden asla ayrılmamasına borçludur.

Aday olamayan ya da istediği yerden aday olamayan kardeşlerimin nazlandığı haberlerini alıyorum. AK Partiliye bu yakışmaz. Cumhur İttifakı'nın amacı seçim kazanmak değil, ülkemizin istiklal ve istikbalini garanti altına almaktır.

"Cumhur İttifakı uzun bir yolculuktur"

Cumhur ittifakı uzun bir yolculuktur. Bu yolculukta birbirimizi kıramayız. Dayanışma içinde olacağız. Cumhur ittifakının ruhuna herkes uymalı. Uymayanlar kusura bakmasın, istirahate alırız. El ele vereceğiz. Biz biliyoruz ki Ankara'yı Sayın Özhaseki ile ileri bir seviyeye taşıyacağız.

"Balonları 31 Mart'ta söndüreceğiz"

AK Parti sözünün eri olmuştur. 30 Mart'ta da sözünün eri olacaktır. Şişirilen balonları 31 Mart'ta bir kez daha patlatacağız. 31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Gözünü Ankara'ya dikenlere derslerini vereceğiz. Cumhur ittifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda darbecilerle göğüs göğüse verilen mücadelede kurulmuştur. Milletimizin huzuruna çıktığımızda diğer partilerin aksine bizim anlatacak bir başarı hikayemiz var.