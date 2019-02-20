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Başkan Erdoğan konuşuyor

Başkan Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkında düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap ediyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkında düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap ediyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ankara’mızın manevi muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri, Şeyh Taceddin Hazretleri, Şeyh İzzettin Hazretleri, Melike Hatun gibi gönül insanları Altındağ’da yatıyor. Örnek hayatlarıyla, Ankara’ya İslam mührünü vuran Hak âşıklarını rahmetle yâd ediyorum.

Altındağ sadece tarih ve kültürün değil TBMM'ye ev sahipliği yapmasıyla da aynı zamanda milli iradenin merkezidir. Altındağ demokrasinin de kalesi olmuştur. 

Sizler güçlü duruşunuzla sadece Altındağ ve Ankara'nın gelişmesine katkıda bulunmadınız, aynı zamanda Türkiye'nin son 17 senesine damga vurmamıza yardımcı oldunuz.

31 Mart, DEAŞ ve PKK gibi proje terör örgütleri üzerinden ülkemizin bekasına kastedenlere indirilmiş ağır bir darbe olacaktır.

31 Mart akşamında başarılarımıza bir yenisini ekleyeceğiz. 31 Mart'ta Altındağ'dan yine rekor bekliyoruz. 31 Mart Gazze için, Filistin için, Suriye, Arakan için dünyaya verilmiş bir mesaj olsun.

İşte CHP'yi görüyorsunuz. Talimat Kandil'den geliyor. Dörtlü çete, "Siz güneydoğuda doğuda beraber olacaksınız" diyor Kandil. Batıda AK Parti'nin karşısında kim varsa onu destekleyeceksiniz diyorlar.

Ben halkıma milletime inanıyorum.
 
Cumhur İttifakı olarak oylarımızı konsolide etmeliyiz. AK Parti ve MHP kendi içlerinde oy zayiatına gitmemeli.
 
Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var.
 
CHP ile HDP arasında azami müşterekler olabilir fakat İYİ Parti ile olabilir mi? Asgarisini bile bulamazsınız. Hele hele Saadetle bulamazsınız.

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